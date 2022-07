Betrunkener 18-Jähriger setzt in Sandersdorf Auto beim Wendemanöver gegen Laterne

Die Polizei Anhalt-Bitterfeld musste am Freitag kurz vor Mitternacht nach Sandersdorf ausrücken. Der Unfallverursacher hat nun doppelt Ärger.

Eine Polizeikontrolle in der Nacht.

Sandersdorf/MZ - Ein betrunkener 18-jähriger VW-Fahrer hat am Freitagabend in Sandersdorf eine Straßenlaterne beschädigt. Der junge Mann wollte gegen 23.40 Uhr in der Sandersdorfer Friedensstraße wenden, unterschätzte aber offenbar seinen Wendekreis und fuhr gegen die Laterne.

Die herbeigerufenen Polizeibeamten nahmen bei ihm Atemalkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,38 Promille, der eine beweissichere Blutentnahme notwendig machte. Da der junge Mann nicht über eine gültige Fahrerlaubnis, droht nun doppelt Ärger. An Lampe und Auto entstand Gesamtschaden von etwa 3.100 Euro.