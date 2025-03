Raguhn/MZ. - Der Fahrer eines Mercedes-Taxis ist der Polizei am Samstagabend gegen 22.30 Uhr auf der B 184 in Fahrtrichtung A 9 in Höhe Heidekrug aufgefallen. Wegen der langsamen Fahrweise wurde der 71-jährige Fahrer angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Bei der Befragung stellten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch fest.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Alkoholwert von 1,56 Promille. Im Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und dem Fahrer anschließend die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein wurde sichergestellt, die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.