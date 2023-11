Am Gesundheitszentrum Bitterfeld-Wolfen sind vermehrte Corona-Fälle aufgetreten. Nun hat die Klinikleitung reagiert. Was Besucher wissen müssen.

Virus in Bitterfeld wieder aktiv

Bitterfeld/MZ. - Das Gesundheitszentrum Bitterfeld-Wolfen hat am Donnerstagnachmittag überraschend für einzelne Stationen einen vorläufigen Besuchsstopp ausgesprochen. „Grund sind vermehrte Corona-Fälle“, teilt Pressesprecher Bernhard Spring mit.

Vor Besuch informieren

Betroffen sei momentan vor allem die Geriatrie. Die Entwicklung werde aber aufmerksam beobachtet, Ausweitungen der Besuchereinschränkungen könnten jederzeit wirksam werden. Deshalb bitte man Besucher des Goitzsche Klinikums in Bitterfeld, sich vor ihrem Krankenhausbesuch auf der Webseite www.goitzsche-klinikum.de oder bei der Information unter Tel.: 03493/3 10 zu erkundigen, welche Stationen von dem Besuchsstopp betroffen sind.

Allerdings, so Spring weiter, könne man bei Härtefällen Ausnahmen machen. „In triftigen Fällen, zum Beispiel bei minderjährigen oder palliativen Patienten, sind auch in den gesperrten Stationen Besuche möglich.“ Zudem halte man am Informationsstand im Eingangsbereich der Klinik Masken für Besucher bereit.

Maßnahmen werden laufend angepasst

Die verhängten Einschränkungen sollen dem Schutz der Patienten und der Mitarbeiter dienen. Sie würden entsprechend des aktuellen Infektionsgeschehens laufend angepasst.