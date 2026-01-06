Beim Warten auf den Pannendienst - Ehepaar wird in Wolfen das Reisegepäck gestohlen

Wolfen/MZ. - Beim Warten auf den Pannendienst ist einem Ehepaar in Wolfen das Reisegepäck gestohlen worden. Das hat die Polizei in Anhalt-Bitterfeld gemeldet.

Das Ehepaar hatte am Sonntag, 4. Januar, eine Reise antreten wollen. Der Mann und die Frau gingen gegen 10.30 Uhr zu ihrem in der Krondorfer Straße in Wolfen abgestellten Auto, ließen jedoch Reisetasche und Rucksack im Hausflur des Mehrfamilienhauses zurück.

Da sich das Fahrzeug nicht starten ließ, verständigten beide einen Pannendienst. Als dieser gegen 11.30 Uhr sein Werk getan hatte und das Auto wieder startklar war, wollte die Frau das Gepäck aus dem Haus holen, musste aber feststellen, dass die Sachen in der Zwischenzeit entwendet worden waren. Neben Bekleidung und Kosmetika erbeuteten die Diebe auch ein Tablet. Der Gesamtschaden wurde mit circa 650 Euro angegeben.