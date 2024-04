Eine 47-jährige Frau hat am Sonntag in Wolfen die Kontrolle über ihr Auto verloren.

Beim Verlassen des Festplatzes - Renault kracht in Wolfen in ein Fahrgeschäft

Wolfen/MZ. - Beim Verlassen eines Festplatzes in der Straße der Chemiearbeiter in Wolfen hat am Sonntag eine 47 Jahre alte Renault-Fahrerin gegen 16.30 Uhr aus unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Auto verloren. Sie überfuhr eine Schachtabdeckung und kam an der Rückseite eines Fahrgeschäftes zum Stehen. Durch den Aufprall wurde ein elfjähriger Junge, der im Renault mitfuhr, leicht verletzt.

Ein Rettungswagen kam vor Ort nicht zum Einsatz. Der Schadensumfang am Renault beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 3.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Abdeckung beträgt etwa 1.000 Euro. Zur Schadenshöhe am Fahrgeschäft hat die Polizei keine Angaben.