„Behördliche Maßnahme“: Bahnstrecke musste bei Bitterfeld am Sonntag erneut gesperrt werden

Bitterfeld/MZ - Nachdem am Freitag ein leckgeschlagener Kesselwagen den Bahnverkehr in Bitterfeld über Stunden zum Erliegen gebracht hatte, musste am Sonntag erneut der Zugverkehr für kurze Zeit eingestellt werden.

Laut Bahn musste aufgrund einer „behördlichen Maßnahme“ die Strecke zwischen Bitterfeld und Wittenberg am Nachmittag gegen 16.30 Uhr gesperrt werden. Hintergrund war laut Bundespolizei wiederum ein Lokführer der gemeldet hatte, er könnte mit etwas kollidiert sein.

Weitere Züge wurden daraufhin zurückgehalten und Zug sowie Strecke von der Bundespolizei untersucht. „Hier wurden keine Spuren, etwa eines Wildunfalls, gefunden und der Einsatz daraufhin beendet“, so eine Sprecherin der Bundespolizei. Gegen 17 Uhr konnten die Züge wieder rollen, es dauerte aber einige Zeit, bis der Rückstau an wartenden Zügen sich aufgelöst hatte.