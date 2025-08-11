Millionenprojekt in Bitterfeld Baustart für neues Reuterhaus ist erfolgt - Was entsteht an der Stelle des abgerissenen Denkmals?
Ein modernes Gebäude soll in Bitterfeld das Renaissance-Domizil eines einstigen Bürgermeisters ersetzen. Wie die Neubi an das Vorgängerhaus erinnert und welche Besonderheiten geplant sind.
Aktualisiert: 11.08.2025, 11:36
Bitterfeld/MZ. - Moderne statt Renaissance, Beton statt Fachwerk, Wohnen statt Repräsentieren – durch den Nachfolgebau für das historische Reuterhaus in Bitterfeld ändert sich vieles am Standort Burgstraße 6.