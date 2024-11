B100 Baustart an der Muldebrücke bei Pouch: Arbeiten für die geplante Umfahrung beginnen

In der Gemeinde Muldestausee beginnen am Montag, 11. November, die Bauarbeiten zur Herstellung der Umfahrung für den Neubau der Muldebrücke an der B 100 bei Pouch. Was die Folgen sind.