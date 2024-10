Kosten liegen bei 50 Millionen Euro Baustart für Brückenneubau der B 100 bei Pouch: Am 28. Oktober geht es los

In Pouch rollen am Montag, 28. Oktober, die Baufahrzeuge an. Der Brückenneubau über die Mulde soll 2027 befahrbar sein, die alte Brücke wird abgerissen.