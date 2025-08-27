Die Bauarbeiten an der Bundesstraße 183 zwischen Zörbig und der Autobahn 9 dauern länger.

Bauarbeiten an der B183 bei Zörbig verzögern sich - Wann nun die Freigabe geplant ist

Zörbig/MZ. - Die Bauarbeiten an der Bundesstraße 183 zwischen Zörbig und der Autobahn 9 verzögern sich um einige Tage. Das hat Zörbigs Bürgermeister Matthias Egert (CDU) mitgeteilt. Ursprünglich sollte der erste Bauabschnitt zwischen der Autobahnanschlussstelle und der Kreuzung Löberitzer Straße Ende August abgeschlossen werden.