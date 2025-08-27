weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Autofahrer brauchen Geduld: Bauarbeiten an der B183 bei Zörbig verzögern sich - Wann nun die Freigabe geplant ist

Die Bauarbeiten an der Bundesstraße 183 zwischen Zörbig und der Autobahn 9 dauern länger.

Von Thomas Schmidt 27.08.2025, 15:47
Die Bundesstraße B183 wird grundhaft erneuert.
Die Bundesstraße B183 wird grundhaft erneuert. Foto: Thomas Schmidt

Zörbig/MZ. - Die Bauarbeiten an der Bundesstraße 183 zwischen Zörbig und der Autobahn 9 verzögern sich um einige Tage. Das hat Zörbigs Bürgermeister Matthias Egert (CDU) mitgeteilt. Ursprünglich sollte der erste Bauabschnitt zwischen der Autobahnanschlussstelle und der Kreuzung Löberitzer Straße Ende August abgeschlossen werden.