Autofahrer brauchen Geduld Bauarbeiten an der B183 bei Zörbig verzögern sich - Wann nun die Freigabe geplant ist
Die Bauarbeiten an der Bundesstraße 183 zwischen Zörbig und der Autobahn 9 dauern länger.
27.08.2025, 15:47
Zörbig/MZ. - Die Bauarbeiten an der Bundesstraße 183 zwischen Zörbig und der Autobahn 9 verzögern sich um einige Tage. Das hat Zörbigs Bürgermeister Matthias Egert (CDU) mitgeteilt. Ursprünglich sollte der erste Bauabschnitt zwischen der Autobahnanschlussstelle und der Kreuzung Löberitzer Straße Ende August abgeschlossen werden.