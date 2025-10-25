Drei Monate nach Eröffnung des Bitterfelder Bahnhofs gibt es nur eine Teillösung bei den Toiletten. Denn nachts ist kein WC benutzbar. Bleibt das ein Dauerzustand?

Die Toilette ist von außen noch nicht benutzbar. Damit gibt es nach 23 Uhr keine öffentliche Toilette am Bahnhof.

Bitterfeld/MZ. - Das leidige Thema Toilette im Umfeld des Bahnhofs sollte mit dem Bau des neuen Empfangsgebäudes endgültig geklärt sein. Doch gut drei Monate nach der Eröffnung gibt es nur eine Teillösung. Wer nachts auf dem Bahnhof landet und ein dringendes Bedürfnis hat, steht vor der verschlossenen WC-Tür. Grund sind Vorschriften für die Sicherheit der Toilettenbenutzer, so die Bahn.