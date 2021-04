B100 wird erneut für mehrere Monate voll gesperrt - In Pouch werden Kanäle erneuert

Pouch - Für Kraftfahrer steht auf der B 100 die nächste Geduldsprobe ins Haus. Die Bundesstraße wird in der Ortslage Pouch ab Ende Mai bis voraussichtlich Anfang November voll gesperrt. Das bestätigte Muldestausee-Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos) auf Nachfrage. Die Landesstraßenstraßenbaubehörde als zuständiger Straßenbaulastträger fügt jedoch hinzu, dass sie mit der eigentlichen Baumaßnahme nichts zu tun habe und deshalb auch nicht direkt am Geschehen beteiligt sei.

Fest steht, dass die Bundesstraße in Pouch zwischen Triftweg und Brücke über den Einlauf des Muldestausees für den Durchgangsverkehr nicht passierbar sein wird. „Wir bauen dort einen neuen Schmutzwasserkanal“, erklärt Ines Koeckeritz, Geschäftsführerin des Abwasserverbandes Westliche Mulde. Als Kosten für den reinen Kanalbau veranschlagt sie eine halbe Million Euro.

Das Geld ist nötig, um die unterirdische Wirtschaft im Teilabschnitt der B 100 an aktuelle Erfordernisse anzupassen. „Ziel ist ja, überall ein Trennsystem einzuführen und damit Wasser und Abwasser separat erfassen zu können“, so Köckeritz. Mit den Baumaßnahmen verbindet sie einen weiteren Vorteil. „Mit Fertigstellung können tatsächlich alle anliegenden Grundstücke an das zentrale Entsorgungssystem angeschlossen werden.“

Trotz Vollsperrung soll die Erreichbarkeit von Grundstücken und der Kita „Stauseewichtel“ weitgehend gewährleistet bleiben. „Es wird in mehreren Bauabschnitten gearbeitet“, erklärt Bürgermeister Giebler und bestätigt zugleich, dass deshalb der Seedammweg Richtung Löbnitz ständig aus einer Richtung befahrbar bleiben wird. „Die durchgängige Erreichbarkeit der Kita ist gewährleistet. Der Schulbus-Verkehr muss aber umgeleitet werden.“

Bereits jetzt wird im zur Vollsperrung anstehenden Straßenabschnitt gearbeitet. Laut Auskunft aus der Gemeindeverwaltung in Pouch verlegt hier die Midewa neue Wasserleitungen. Aus diesem Grund ist die Bundesstraße bereits halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Ampelanlage geregelt.