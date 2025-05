Stendal/MTU. Die Stendaler haben am Donnerstag dem Gegner aus Dessau überlegene sechs Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 6:0 (1:0) gingen sie vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Tobias Starost (Schwielowsee) eine Gelbe Karte an die Gäste (40.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Jörn Schulz am Ende der ersten Halbzeit, als Rosario Schulze für Stendal traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 42 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der SV Dessau 05 kassierte noch zweimal Gelb (49.). Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt wurde – wieder durch Schulze (52.).

52. Minute: 1. FC Lok Stendal vorne dank zwei Treffern von Rosario Schulze – 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Niclas Buschke traf in Minute 62, Schulze in Minute 69 und Oskar Konrad Konieczny in Minute 79. Spielstand 5:0 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 23

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Buschke den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 6:0 erweiterte (80.). Damit war der Erfolg der Stendaler gesichert. In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SV Dessau 05

1. FC Lok Stendal: Poser – Salge (65. Pfeiffer), Mahrhold (72. Balliet), Ilchenko (56. Konieczny), Schleicher, Kaschlaw, Buschke, Schubert (72. Breda), Bubke, Stark, Schulze

SV Dessau 05: Ulubay – Pratsch, Barabasch, Erdmann (65. Amededjisso), Lange, Werthmann, Mieth (75. Anyamale), Stelmak, Girke, Baumgart, Horvath (60. Schultz)

Tore: 1:0 Rosario Schulze (42.), 2:0 Rosario Schulze (52.), 3:0 Niclas Buschke (62.), 4:0 Rosario Schulze (69.), 5:0 Oskar Konrad Konieczny (79.), 6:0 Niclas Buschke (80.); Schiedsrichter: Tobias Starost (Schwielowsee); Assistenten: Linda Kollmann, Cornelius Grigoleitis; Zuschauer: 332