Klar unterlegen zeigte sich der FC Einheit Wernigerode II in der Partie gegen den TSV Berßel am vergangenen Donnerstag in der Fußball-Landesklasse 3. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (1:5).

Wernigerode/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von Jörg Wienert hat am Donnerstag vor 113 Zuschauern im Mannsberg-Stadion ganze sechs Bälle einstecken müssen. Das Spiel endete 1:6 (1:5).

Luran-Zarin Engelhardt (TSV Berßel) netzte 21 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Matheus Gaspar Da Nobrega (26.) erzielt wurde.

26. Minute: FC Einheit Wernigerode II 0:2 im Hintertreffen

Es lief nicht gut für den FC Einheit Wernigerode II. In Minute 29 schaffte es Spieler Nummer 18 noch, die Ehre der Wernigeroder zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Joao Victor Gomes Paranagua traf für Berßel in Minute 31, Luran-Zarin Engelhardt in Minute 36 und Maximilian Krumnow in Minute 40. Spielstand 5:1 für den TSV Berßel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 17

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Ayumu Masaka (Berßel) den Ball über die Linie bringen (47.). Mit 6:1 gingen die Berßeler als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – TSV Berßel

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Kodatis, Herbst, Beddigs, Reitmann (88. Löscher), Raeck, Hinze, Vollmer (60. Posselt), Clemens (76. Bogumil), Niehoff, Böhme

TSV Berßel: Hanns – Masaka (81. Kolobov), Gaspar Da Nobrega, Shmelov (64. Dahlhaus), Gomes Paranagua, Engelhardt (70. Rodrigues Carneiro Mendes Silva), Garrett (46. Kryshtal), Habel, Dannhauer, Lehmann (46. Lehmann), Krumnow

Tore: 0:1 Luran-Zarin Engelhardt (21.), 0:2 Matheus Gaspar Da Nobrega (26.), 1:2 Franz Vollmer (29.), 1:3 Joao Victor Gomes Paranagua (31.), 1:4 Luran-Zarin Engelhardt (36.), 1:5 Maximilian Krumnow (40.), 1:6 Ayumu Masaka (47.); Zuschauer: 113