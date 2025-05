Ergebnis 17. Spieltag

1:6 – FC Einheit Wernigerode II erleidet klare Pleite gegen TSV Berßel

Klar unterlegen zeigte sich der FC Einheit Wernigerode II in der Partie gegen den TSV Berßel am vergangenen Donnerstag in der Fußball-Landesklasse 3. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (1:5).