Das Autohaus Brüggemann hat seinen Standort in Bitterfeld geschlossen. Kunden müssen nun auf andere Filialen ausweichen, da der Betrieb aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt wurde.

Schock bei Mitarbeitern und Kunden: Autohaus Brüggemann schließt den Standort in Bitterfeld

Das Autohaus Brüggemann an der B 100, das seit 1997 fester Bestandteil Bitterfelds war, ist unerwartet geschlossen worden.

Bitterfeld/MZ. - Überraschung und Ratlosigkeit herrschte am Donnerstag vor dem Autohaus Brüggemann in der Halleschen Straße in Bitterfeld. Dessen Türen haben sich von einem Tag auf den anderen für immer geschlossen.

Ein Aushang mit der Aufschrift „Betriebsschließung“ informierte darüber, dass der Standort mit sofortiger Wirkung geschlossen wird. Darunter erklärte ein Begleittext die Entscheidung und dankte den Kunden für ihre langjährige Treue.

Überraschende Schließung des Autohauses in Bitterfeld

Autofahrer, die eine Serviceleistung in Anspruch nehmen oder sich nach Neu- oder Gebrauchtwagen umsehen wollten, waren geschockt.

Auch für die 14 Mitarbeitenden des Autohauses kam die Nachricht völlig unerwartet. „Wir sind ganz normal wie immer ins Autohaus gekommen und dann mit der Botschaft konfrontiert worden, dass ab sofort das Autohaus Brüggemann in Bitterfeld geschlossen wird. Wir waren fassungslos“, schilderte einer der Angestellten die Situation.

Auswirkungen auf Kia und Kunden in der Region in Bitterfeld

Das Autohaus Brüggemann, gegründet 1962, zählt zu den größten Autohäusern in Deutschland und verkauft jährlich etwa 12.000 Fahrzeuge.

Der Bitterfelder Standort wurde 1997 eröffnet und war mit einer Fläche von 19.000 Quadratmetern ein zentraler Händler an der B 100. Am Donnerstag verkündete Prokurist Uwe Beckmann vor Ort das endgültige Aus.

Wirtschaftliche Gründe für die Schließung

„Ja, wir haben nach langer Überlegung beschlossen, den Brüggemann-Standort in Bitterfeld auf Dauer zu schließen. Ein Entschluss, der uns alles andere als leicht gefallen ist“, sagte Beckmann. Der Grund für die Schließung liege demnach in den neuen Vorgaben des Vertragspartners Kia.

Kia-Autohaus Brüggmann in Bitterfeld macht zu. Das Schild am Eingang informiert knapp über die plötzliche Schließung und hinterlässt viele offene Fragen bei den Kunden. Thomas Schmidt

Die Neugestaltung der Corporate Identity, darunter Änderungen bei Farben, Logos und Einrichtung, würde enorme Investitionen erfordern. „Die Anpassung an die neuen Vorgaben würde einen siebenstelligen Betrag kosten, der für uns wirtschaftlich mittelfristig nicht tragbar ist“, erläuterte Beckmann der MZ. Ohne diese Investition wäre eine weitere Zusammenarbeit mit Kia nicht möglich gewesen.

Zukunftsperspektiven und Anpassungen im Unternehmen

Beckmann betonte zudem, dass die kriselnde Automobilbranche bislang nicht spürbar sei, dies sich jedoch künftig ändern könnte. „Fakt ist, die Planzahlen sind in Bitterfeld nicht mehr zu erzielen“, ergänzte er.

Für die 14 Beschäftigten des Autohauses bedeutet die Schließung das Ende ihrer Tätigkeit. Sie haben bereits ihre Kündigungen zum Jahresende erhalten. „Wir müssen es jetzt den frustrierten Kunden erklären, obwohl wir selber frustriert sind“, sagte ein Mitarbeiter resigniert. Auch die Stadt Bitterfeld-Wolfen wurde von der Entscheidung unvorbereitet getroffen.

Autohaus-Schließung trifft Bitterfeld unvorbereitet

Wirtschaftsförderer Steve Bruder erklärte: „Ich höre das jetzt zum ersten Mal. Uns hat niemand darüber informiert. Ich muss mich erst mal erkundigen und den Oberbürgermeister darüber informieren.“

Auch OB Armin Schenk (CDU) ist überrascht. „Ich bedauere diese Entscheidung, wenn sich das bewahrheitet. Ich hoffe, dass sich für das Gebäude eine Nachnutzung findet“, so Schenk. Wie es mit dem Gelände an der B 100 und dem Autohaus weitergeht, ist bislang unklar. Auf der Homepage ist der Standort bereits verschwunden.