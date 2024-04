In der Radegaster Bahnhofstraße ist am Dienstagabend eine Gartenlaube ausgebrannt. Verletzt wurde niemand.

Autofahrer sehen schwarze Rauchsäule - Gartenlaube brennt in Radegast komplett nieder

Die Feuerwehren im Einsatz in Radegast.

Radegast/MZ. - In der Radegaster Bahnhofstraße ist am Dienstagabend eine Gartenlaube ausgebrannt. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld am Mittwoch gemeldet.

Zuvor hatten mehrere Vorbeifahrende eine schwarze Rauchsäule bemerkt, die von einem Wohngrundstück aufstieg. Sie hatten angehalten und eine Gartenlaube entdeckt, die im Vollbrand stand.

Feuerwehr und Polizei wurden informiert. Trotz zügig eingeleiteter Löschmaßnahmen brannte das Holzhaus komplett aus.

Die Ortsfeuerwehr Radegast sowie umliegende Wehren waren mit 45 Kameraden sowie zehn Fahrzeugen im Einsatz. Die Schadenssumme beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.