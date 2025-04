Am Städtischen Kulturhaus in Wolfen war das Gedränge am Dienstag groß. Allerdings nichts wegen eines Stars. Gegenüber hat eine neue Augenärztin erste Termine vergeben.

Ausnahmezustand in Wolfen: Hunderte Patienten stehen wegen eines Augenarzt-Termins an

Hunderte Patienten standen am Dienstag in Wolfen wegen eines Augenarzttermines an.

Wolfen/MZ. - Die Eröffnung einer neuen Augenarztpraxis in Wolfen hat am Dienstag für einen Ausnahmezustand vor Ort gesorgt. Hunderte Menschen standen gegen Mittag in der Puschkinstraße an, um einen Termin zu bekommen. Diese wurden von 13 bis 15 Uhr vergeben.