Blick auf Delitzscher Forschungszentrum Auslastung so hoch wie nie: Technologie- und Gründerzentrum Wolfen ist auf Wachstumskurs

Es läuft gut für das Wolfener Technologie- und Gründerzentrum. Die Auslastung ist so hoch wie noch nie. Nun wird in die Zukunft geblickt und investiert. Was gibt es Neues zu berichten?