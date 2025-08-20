Evangelische Handarbeitskreise in Bitterfeld und Wolfen fertigen nicht nur für den eigenen Bedarf. Auch Krankenhaus und Hospiz profitieren von der ehrenamtlichen Arbeit.

Aus Wolle wird Wärme - Wie zwei Handarbeitskreise dem Krankenhaus und dem Hospiz helfen

Wolfen/MZ. - Im Lutherhaus in Bitterfeld und im Pfarrhaus Wolfen wird regelmäßig gestrickt und gehäkelt. Hier treffen sich überwiegend Frauen und hoffentlich auch bald Männer, die das Handarbeiten lieben und zugleich das Miteinander suchen. Unter der Leitung von Iris Rätz ist der Strick- und Häkeltreff längst zu einer festen Größe in den Kirchengemeinden geworden. „Für mich zählt nicht nur die Handarbeit, sondern auch die Begegnung“, betont sie. Was als kleine Runde begann, hat sich über die Jahre zu einem stabilen Angebot entwickelt.