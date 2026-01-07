weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. In den Ortschaften: Aufgrund vieler Nachfragen - Bitterfeld-Wolfen richtet zusätzliche Ausgabestellen für gelbe Säcke ein

Die Stadtverwaltung von Bitterfeld-Wolfen hat in Zusammenarbeit mit Ortsbürgermeistern weitere Ausgabemöglichkeiten der Gelben Säcke in verschiedenen Ortschaften geschaffen. Ein Überblick.

07.01.2026, 12:41
Gelbe Säcke gibt es unter anderem auf den Wertstoffhöfen.
Wolfen/MZ/cze. - Die Stadtverwaltung von Bitterfeld-Wolfen hat aufgrund von Nachfragen der Bürger in Zusammenarbeit mit Ortsbürgermeistern weitere Ausgabemöglichkeiten der Gelben Säcke in verschiedenen Ortschaften geschaffen. Das teilt Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) mit.