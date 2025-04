Start zur Radtourenfahrt vom Bitterfelder Sportpark an der Goitzsche aus: Verschiedene Touren führen in die Dübener Heide.

Bitterfeld/MZ. - Bis zum Abend vorher war der „harte Kern“ des Eisenbahnersportvereins (ESV) Bitterfeld mit den Vorbereitungen beschäftigt. Doch am Sonntag ist alles in Sack und Tüten: Die Touren-Karten für die unterschiedlichen Strecken durch die Heide liegen aus, ein Büfett als Stärkung ist vorbereitet und bietet warme und kalte Snacks, selbstgebackenen Kuchen sowie Getränke – ebenso ist eine Stärkung für die Teilnehmer an den Kontrollstellen unterwegs vorbereitet. Und so treffen auch gegen 8.30 Uhr die ersten im Sportpark-Gebäude an der Goitzsche ein, um sich anzumelden.