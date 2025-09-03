Bitterfeld/MZ. - In der Nacht zum Mittwoch, 3. September, haben dreiste Diebe versucht, mit einem Gullydeckel die Scheibe eines in der Binnengärtenstraße in Bitterfeld-Wolfen aufgestellten Warenautomaten zu zerstören, um an das sich dahinter befindliche Sortiment an Snacks und Getränken zu gelangen. Das hat die Polizei gemeldet.

Die Scheibe des Automaten wurde zwar beschädigt, jedoch nicht vollständig zerstört, sodass die Unbekannten nicht in die Warenauslage greifen konnten. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro.