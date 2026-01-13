Nach dem Ärger um die neue Verteilung der Gelben Säcke springen in Bitterfeld-Wolfen die Ortsbürgermeister ein. Sie haben inzwischen mit der zusätzlichen Ausgabe der Plastikrollen begonnen. Viele Bürger sind verunsichert und befürchten, trotz allem leer auszugehen.

Bobbauer Vereinsmitglieder wie Steffi Jordan, Kai Hildebrandt, Johannes Riehl, und Gabriele Ebensing (v.l.) helfen in Bobbau bei der Ausgabe der Gelben Säcke.

Thalheim/Bobbau/MZ. - Die Ausgabe der Gelben Säcke nach dem Wechsel der Zuständigkeit an die Firma Remondis bewegt weiter die Gemüter. Als Ergänzung für die stattgefundenen zentralen Ausgabetermine in Bitterfeld und Wolfen sowie der ständigen Ausgabe der Plastiksäcke bei der Bitterfelder Firma Herker, An den Rohrwerken 4, und dem Wolfener „Kiosk für dich“, Bahnhofsstraße 1, springen in anderen Ortsteilen von Bitterfeld-Wolfen die Ortsbürgermeister in die Bresche. Die ersten Ausgabetermine haben in Thalheim und Bobbau bereits stattgefunden, am heutigen Mittwoch folgt Holzweißig. Die Erfahrungen zeigen: Die Nachfrage bei den Bürgern ist groß, die Unsicherheit aber auch.