weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Ärger um Sackverteilung: Ansturm auf die Gelben Säcke hält an - Ortsbürgermeister springen in Bitterfeld-Wolfen in die Bresche

EIL
Offiziell: Haseloff tritt als Ministerpräsident zurück – Schulze übernimmt
Offiziell: Haseloff tritt als Ministerpräsident zurück – Schulze übernimmt

Ärger um Sackverteilung Ansturm auf die Gelben Säcke hält an - Ortsbürgermeister springen in Bitterfeld-Wolfen in die Bresche

Nach dem Ärger um die neue Verteilung der Gelben Säcke springen in Bitterfeld-Wolfen die Ortsbürgermeister ein. Sie haben inzwischen mit der zusätzlichen Ausgabe der Plastikrollen begonnen. Viele Bürger sind verunsichert und befürchten, trotz allem leer auszugehen.

Von Frank Czerwonn Aktualisiert: 13.01.2026, 14:34
Bobbauer Vereinsmitglieder wie Steffi Jordan, Kai Hildebrandt, Johannes Riehl, und Gabriele Ebensing (v.l.) helfen in Bobbau bei der Ausgabe der Gelben Säcke.
Bobbauer Vereinsmitglieder wie Steffi Jordan, Kai Hildebrandt, Johannes Riehl, und Gabriele Ebensing (v.l.) helfen in Bobbau bei der Ausgabe der Gelben Säcke. (Foto: Matthias Berger)

Thalheim/Bobbau/MZ. - Die Ausgabe der Gelben Säcke nach dem Wechsel der Zuständigkeit an die Firma Remondis bewegt weiter die Gemüter.