EIL
Ärger um Sackverteilung Ansturm auf die Gelben Säcke hält an - Ortsbürgermeister springen in Bitterfeld-Wolfen in die Bresche
Nach dem Ärger um die neue Verteilung der Gelben Säcke springen in Bitterfeld-Wolfen die Ortsbürgermeister ein. Sie haben inzwischen mit der zusätzlichen Ausgabe der Plastikrollen begonnen. Viele Bürger sind verunsichert und befürchten, trotz allem leer auszugehen.
Aktualisiert: 13.01.2026, 14:34
Thalheim/Bobbau/MZ. - Die Ausgabe der Gelben Säcke nach dem Wechsel der Zuständigkeit an die Firma Remondis bewegt weiter die Gemüter.