Bitterfeld wirbt mit Tassen, Flaschen, Magneten und Briefmarken für das 800. Stadtjubiläum. Und die Nachfrage ist riesig. Doch das sind nicht die einzigen Mitbringsel aus der Goitzsche-Stadt. So ist auch ein „Bitterfelder Bogen-Bitter“ im Angebot.

Nadine Borkenhagen und Jutta Zacharias-Lange zeigen die verschiedenen Souvenirs in der Stadt- und Tourismusinformation.

Bitterfeld/MZ. - Wenn einer eine Reise tut, dann kann er nicht nur was erzählen, sondern bringt meistens auch etwas mit. Denn Souvenirs stehen hoch im Kurs. Doch Mitbringsel aus Bitterfeld-Wolfen? Die gibt es tatsächlich in großer Vielfalt. Beispielsweise in der Stadt- und Tourismusinformation Bitterfeld.