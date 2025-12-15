Kreisfußballverbandspräsident Ralf Saalbach ärgert sich über die anonymen Vorwürfe. Er sagt: Da ist nichts dran, alle Posten wurden satzungsgemäß vergeben.

Dessau/Bitterfeld/MZ. - Anonym bleiben heißt, seine Identität nicht preiszugeben. Es wird verwendet, wenn der Urheber einer Handlung, Aussage oder eines Werkes nicht genannt werden möchte oder soll. Das Ziel ist es oft, die Privatsphäre zu schützen oder unbeeinflusst von persönlichen Konsequenzen agieren zu können.„Anonym“ impliziert also eine absichtliche oder notwendige Geheimhaltung der Identität. Im Falle der folgenden Sache könnte man meinen, dass der Verfasser eines anonymen Briefes Unruhe in den Kreisfußballverband (KFV) Anhalt-Bitterfeld bringen möchte oder sich in irgendeiner Form benachteiligt fühlt.