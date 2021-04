Anhalt-Bitterfeld meldet 110 neue Corona-Infektionen - Inzidenz laut RKI wieder dreistellig

Anhalt-Bitterfeld - Den zweiten Tag in Folge ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Anhalt-Bitterfeld dreistellig. Innerhalb von 24 Stunden zählt der Landkreis 110 neue Fälle. Damit gelten aktuell 517 Personen alt aktiv infiziert. Die Inzidenz soll laut Robert-Koch-Institut nun wieder dreistellig sein und 126,2 betragen.

Die meisten neuen Infektionen hat es dieses Mal in Köthen gegeben (26), gefolgt von Bitterfeld-Wolfen (23) und dem Südlichen Anhalt sowie Raguhn-Jeßnitz (je zwölf).

Zudem wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gezählt - die Gesamtzahl steigt nun auf 157 seit Pandemiebeginn.

Außerdem sind weiterhin elf an Covid-19 erkrankte Personen in Anhalt-Bitterfeld in intensivmedizinischer Behandlung, acht von ihnen müssen invasiv beatmet werden. (mz)