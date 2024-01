Sandersdorf/MZ. - Benutzer der Sandersdorfer Bibliothek und Bürger der Stadt Sandersdorf-Brehna, die die Dienste des Standesamt in Anspruch nehmen möchten, müssen sich auf Änderungen einstellen. Während die Bibliothek bis voraussichtlich Anfang April geschlossen bleibt, ist das Standesamt der Stadt nun ausschließlich in Brehna zu finden. Zudem gibt es weitere Änderungen in der Struktur der Stadtverwaltung. Darüber informierte Stadtsprecherin Stefanie Rückauf.

Trauungen finden wie gewohnt statt

Zur Bibliothek gibt es keine großen Erklärungen. „Die Stadtbibliothek Sandersdorf-Brehna bleibt bis voraussichtlich Anfang April geschlossen. Alle ausgeliehenen Medien verlängern sich automatisch. Vielen Dank für Ihr Verständnis“, lautet die Mitteilung.

Mehr Informationen gibt es indes zum Umzug des Standesamts von Sandersdorf nach Brehna. Die Standesbeamtin Frau Meissner ist ab sofort ausschließlich in ihrem Büro im Brehnaer Rathaus, Bitterfelder Straße 28/29, einer Außenstelle der Stadtverwaltung, zu erreichen. Abgesehen davon ändere sich nichts, so Rückauf. „Trauungen sind weiterhin in den Eheschließungszimmern im Rathaus in Sandersdorf und im Rathaus in Brehna möglich“, erklärt sie.

Vieles wurde umstrukturiert

Zudem wurden Fachbereiche umbenannt, Sachgebiete verschoben und zusammengeschlossen. Das Sachgebiet Ordnungsverwaltung und die Rechtsabteilung wurden zu dem neuen Fachbereich Ordnung und Recht zusammengeschlossen. Durch die Ausgliederung der Ordnungsverwaltung aus dem Fachbereich Bau- und Ordnungsverwaltung führt der Fachbereich nun die Bezeichnung Fachbereich Bauverwaltung. Dazu wurde der Fachbereich Zentrale Dienste und Recht umbenannt und die Bereiche Einwohnermeldewesen sowie Standesamt dem neuen Fachbereich Ordnung und Recht zugeordnet. Für Bürger ändere sich dadurch nichts.