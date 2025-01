Bitterfeld/MZ. - Das Lotto-Glück war 2024 den Anhalt-Bitterfeldern wohlgesonnen. 32-mal glückten Hochgewinne ab 5.000 Euro. Das hat Lotto Sachsen-Anhalt mitgeteilt.

Bei der Landessonderauslosung im September 2024 ging der Hauptgewinn in Höhe von 250.000 Euro nach Anhalt-Bitterfeld. Zudem freute sich Mitte August ein Lottospieler über den Hauptgewinn in Höhe von 100.000 Euro auf einem Rubbellos. Die Zusatzlotterie Super 6 bescherte einem Lottospieler Ende Mai den Hauptgewinn in Höhe von 100.000 Euro. Einen Monat zuvor Ende April hatte ein Eurojackpot-Spieler in Anhalt-Bitterfeld 95.323 Euro gewonnen. Er hatte nur einen Tipp Eurojackpot für eine Ziehung auf seinem Spielschein angekreuzt. Dieser war erfolgreich. Aus einem Spieleinsatz von 2,60 Euro – inklusive Bearbeitungsgebühr – wurde so ein Gewinn von 95.323,60 Euro.

Wie das Unternehmen weiter mitteilt, bescherte der Klassiker 6aus49 drei weiteren Lottospielern im Januar, März und Oktober Gewinne in Höhe von rund 12.000, 13.000 beziehungsweise 10.600 Euro.

„2024 war ein solides Lottojahr mit gelegentlichen Glückssträhnen“, sagt Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. Rein rechnerisch habe jeder Sachsen-Anhalter im vergangenen Jahr für 99,80 Euro sein Glück bei Lotto Sachsen-Anhalt versucht – und somit 2,87 Euro mehr ausgegeben als im Jahr 2023.

Etwa 75 Prozent der Spieleinsätze wurden in den Lotto-Verkaufsstellen in Sachsen-Anhalt getätigt – 25 Prozent im Internet beziehungsweise als Lotto-Abo.

„Hohe Jackpots – vor allem kurz vor Jahresende bei Eurojackpot – haben das Spielinteresse der Sachsen-Anhalter begleitet“, so Ebert. „Zudem wurden die im Februar 2024 neu in den Verkaufsstellen eingeführte Lotterie ,KENO easy‘ sowie das seit April erhältliche ,20-Euro-Rubbellos‘ gut angenommen.“

Bei den Eurojackpot-Spieleinsätzen verzeichnete Lotto Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr ein Plus von rund 27 Prozent. Bei den Rubbellosen lag das Plus bei knapp 12 Prozent.

Neben Lottospielerinnen und Lottospielern zählten auch wieder gemeinnützige Projekte zu den „Gewinnern“. Von jedem Euro, der für ein Produkt von Lotto Sachsen-Anhalt ausgegeben wird, kommen rund 20 Cent – auf Antrag – regionalen Vorhaben zugute. So wurden im Landkreis im Jahr 2024 insgesamt 24 Projekte mit rund 288.000 Euro Lotteriefördermitteln unterstützt.

Der Pferdesportverband Sachsen-Anhalt erhielt 18.000 Euro für das 2. Mitteldeutsche Hallenchampionat in Prussendorf. Der VC-Bitterfeld-Wolfen konnte sich über 5.2000 Euro für den 25. Bitterfeld-Wolfener Jugendpokal im Volleyball freuen. Des Weiteren erhielt der Osternienburger Hockeyclub „Schwarz-Weiß“ für die Sanierung der Duschbereiche in der Ernst-Messinger-Sporthalle 11.000 Euro.

Das Bach-Musikfest 15. Köthener Herbst vom 5. bis 7. September des Freundes- und Förderkreises der Bach-Gedenkstätte wird mit 4.8000 Euro gefördert. Die Evangelische Kirchengemeinde Wulfen erhält für die Kirche St. Christophorus 41.000 Euro und der Europa-Jugendbauernhof Deetz freute sich über 75.000 Euro für den Ausbau des Dachgeschosses im Haus 2.