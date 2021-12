AfD-Demo auf Marktplatz Bitterfeld - Protest gegen Corona-Maßnahmen und drohende Impfpflicht

In Bitterfeld haben am Montag 300 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen im Land protestiert. Nächste Woche plant die AfD einen „Spaziergang“.

Der Bitterfelder Marktplatz am Montagabend.

Bitterfeld/MZ - Auf Einladung der AfD haben sich am Montagabend zahlreiche Menschen aauf dem Bitterfelder Marktplatz versammelt. Dort demonstrierten sie gegen Corona-Maßnahmen und eine mögliche Impfpflicht. Die Polizei meldete, dass ungefähr 300 Menschen an der Kundgebung teilgenommen haben. AfD-Kreischef Daniel Roi sprach von 400 Teilnehmern. Bei der Kreisverwaltung als zuständiger Versammlungsbehörde waren allerdings nur 100 Teilnehmer angemeldet, so Sprecher Udo Pawelczyk. Bei Nichteinhaltung des Mindestabstands habe Maskenpflicht gegolten.

Neben Landtagsmitglied Roi und Bundestagsmitglied Kay-Uwe Ziegler waren als Redner auch AfD-Bundestagsmitglied Martin Sichert aus Nürnberg und Christina Jahn, ehemalige Ärztin am Bitterfelder Klinikum, vor Ort. Die Kundgebung verlief nach Polizeiangaben friedlich und war gegen 20.15 Uhr beendet. „Es gab keine Störungen“, erklärt Polizeisprecher Michael Däumich. Nächsten Montag soll es vor der Kundgebung einen „Spaziergang“ durch die Stadt geben.