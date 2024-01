Bitterfeld-Wolfen, Sandersdorf-Brehna und Zörbig bieten Feuer- und Wasserwehr-Mitgliedern freien Eintritt in Bäder. Denn der Pilotversuch dazu kam im vergangenen Jahr gut an. Wieso nun zu dem Trio das badlose Raguhn-Jeßnitz stößt.

Wolfen/MZ. - Einfach mal abtauchen – das ist in sommerlichen Freibädern ebenso beliebt wie in Hallenbädern während der kühleren Jahreszeiten. Die aktiven Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren, der Kinder- und Jugendfeuerwehren sowie die Rettungskräfte der Wasserwehren von vier Kommunen des Altkreises können das nun samt einer Begleitperson sogar kostenlos tun. Am Dienstag haben die Stadtoberhäupter von Bitterfeld-Wolfen, Sandersdorf-Brehna, Zörbig und Raguhn-Jeßnitz dazu eine Vereinbarung mit der Bäder- und Servicegesellschaft (BSG) für 2024 in Wolfen unterschrieben.