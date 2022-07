Abc-Schützen in Anhalt-Bitterfeld können schon im August kostenfrei mit dem Bus fahren

Köthen/MZ - Die künftigen Abc-Schützen haben die Möglichkeit, bereits im August kostenfrei mit der Schüler-RegioCard die Busse in Anhalt-Bitterfeld zu benutzen. Darüber informieren die Vetter Verkehrsbetriebe.

Die neuen Erstklässler erhalten zum Schuljahresbeginn ihre persönliche Schüler-RegioCard im Chipkartenformat. Die neuen Karten werden in der ersten Schulwoche in den Schulen an die Erstklässler verteilt. Da die Schüler-RegioCard derzeit aber auch automatisch als Neun-Euro-Ticket gilt, erhalten die neuen Erstklässler per Post ein solches Neun-Euro-Ticket bereits für den Monat August.

Dadurch können sie dieses ÖPNV-Angebot auch schon vor dem Schulstart nutzen - beispielsweise für Ausflüge in Anhalt-Bitterfeld, wird vom Unternehmen erklärt. Das Ticket müssen die Eltern allerdings zuvor über das Internet beantragen. Das Unternehmen weist auch auf „das passende Nachfolgeprodukt zur kostenlosen Schüler-RegioCard“ die Jugend-RegioCard hin.

Diese kann von Schülern ab der elften Klasse, Auszubildenden, Berufsschülern und jungen Erwachsenen bis 25 Jahre genutzt werden. Auch mit der Jugend-RegioCard können täglich alle Linien- und Anrufbusse im gesamten Landkreis Anhalt-Bitterfeld und auch in Dessau-Roßlau genutzt werden. Die Jugend-RegioCard gilt aktuell ebenfalls automatisch als Neun-Euro-Ticket.

Für die Jugendlichen gibt es auch in diesem Jahr eine Sonderaktion: Jeder der eine Jugend-RegioCard neu beantragt, kann diese noch bis Ende August 2022 gänzlich kostenfrei nutzen und hat gleichzeitig ein Neun-Euro-Ticket. Auf der Webseite www.jugend-regiocard.net sind weitere Informationen sowie das Antragsformular zur Jugend-RegioCard hinterlegt.

Die Beantragung der Schüler-RegioCard erfolgt kostenfrei über die Webseite www.anhalt-bitterfeld.de/de/schuelerbefoerderung-1593593283.html.