Ursachensuche läuft ABC-Alarm in Bitterfeld: Havarie im Blockheizkraftwerk führt zu Evakuierungen in der Anhaltsiedlung

In einem Blockheizkraftwerk in Bitterfeld ist am Donnerstag eine Flüssigkeit ausgetreten, die beim Einatmen gesundheitsschädlich ist. Die Folge waren ein ABC-Alarm und zahlreiche Evakuierungen in der Umgebung. Eine Kita und eine Schule waren betroffen. Wie der Einsatz ablief. Was die betroffene Firma Danpower sagt.