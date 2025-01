Wolfen/MZ. - Auf den Mittwoch freut sich Irmgard Perk jedes Mal. Da geht es auf zum Romméspielen – in die Kindertagesstätte „Buratino“ in Wolfen-Nord. Seit etwa 20 Jahren, so sagt die Seniorin, gibt es dort diese regelmäßigen Treffs. Entstanden sind sie damals durch Kontakte auf dem Spielplatz – Kinder und Kita-Mitarbeiter sind mit Rentnern ins Gespräch gekommen. Und bei den seitdem wöchentlichenZusammenkünften hat Irmgard Perk damals auch Silvia Peters kennengelernt.

