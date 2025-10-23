In Sandersdorf wird seit Donnerstag, 23. Oktober, ein Mann vermisst. Am Abend bat die Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe.

87-Jähriger wird in Sandersdorf vermisst - Rentner ist vermutlich mit einem grünen VW unterwegs

Die Polizei in Anhalt-Bitterfeld bittet um Mithilfe.

Sandersdorf/MZ. - In Sandersdorf wird seit Donnerstag, 23. Oktober, ein 87-jähriger Rentner vermisst. Das hat die Polizeiinspektion Dessau am späten Abend mitgeteilt - und die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche gebeten.

Horst Wilfried S. wurde zuletzt gegen 12 Uhr gesehen. Nach Angaben der Polizei ist er vermutlich mit seinem grünen VW Golf mit ABI-Kennzeichen unterwegs. Wenn er ohne Fahrzeug unterwegs ist, nutzt er einen Rollator.

Wer hat Horst Wilfried S. gesehen? (Foto: Polizei)

Zur Personenbeschreibung liegen folgende Angaben vor:

schlanke Statur

kurze, weiß-graue Haare

trägt vermutlich eine dunkle Hose und einen lilafarbenen Stoffbeutel mit sich

Bisherige eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Auffinden des Vermissten.

Hinweise zu dem Vermissten nimmt das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter der Telefonnummer 03493/301-0 sowie jede weitere Dienststelle entgegen. Ferner ist die Polizei unter der E-Mail [email protected] zu erreichen.