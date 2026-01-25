Einbrecher nutzen Abwesenheit einer Seniorin in Wolfen, um in deren Wohnung einzudringen. Sie erbeuten laut Polizei etwa 16.000 Euro Bargeld.

In eine Wohnung einer 85-jährigen Frau in Wolfen sind Unbekannte am Sonnabend eingebrochen.

Wolfen/MZ - Unbekannte Täter sind am Sonnabend in die Wohnung einer 85-jährigen Frau in der Käthe-Kollwitz-Straße in Wolfen eingebrochen. Das hat am Sonntag die Polizei in Anhalt-Bitterfeld gemeldet.

Die Seniorin hatte nach Angaben der Polizei ihre Räumlichkeiten zwischen 16 und 20.30 Uhr verlassen. In diesem Zeitraum durchwühlten die Täter die Wohnung und entwendeten Bargeld in Höhe von etwa 16.000 Euro. In diesem Zusammenhang werden von der Polizei Zeugenhinweise erbeten.

Sachdienliche Angaben nimmt das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter Tel.: 03493/3010 oder per Mail unter [email protected] entgegen.