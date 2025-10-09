Auf der Kreisstraße 2037 ist es am Donnerstag, 9. Oktober, zu einem schweren Unfall gekommen.

81-Jähriger verliert Kontrolle über seine Auto - Mazda kracht bei Muldenstein gegen einen Baum

Ein 81 Jahre alter Mann war dort mit seinem Mazda aus Richtung Zschornewitz in Richtung Muldenstein unterwegs. Nach dem Passieren einer Kurve etwa 300 Meter vor dem Ortseingang Muldenstein verlor der Mann offenbar die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum.

Mit schweren Verletzungen wurde er in eine Klinik eingeliefert, wo eine stationäre Aufnahme erfolgte. Der Sachschaden am Mazda beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.