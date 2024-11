Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Linienbus ist am Montagnachmittag auf der B 100 zwischen Pouch und Schlaitz ein hoher Schaden entstanden. Trotzdem gab es noch Glück im Unglück: Der Bus war auf Leerfahrt.

Pouch/MZ. - Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Linienbus der Firma Vetter ist am Montagnachmittag auf der B 100 zwischen Pouch und Schlaitz ein Schaden von etwa 65.000 Euro entstanden. Das hat am Tag danach die Polizei in Anhalt-Bitterfeld bestätigt. Der Bus war gegen 14 Uhr mit einem Skoda SUV kollidiert, beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab.