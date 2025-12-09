Auf der Kreisstraße 2053 ist am Montagabend ein Mann mit seinem Auto von der Straße abgekommen.

Burgkemnitz/MZ. - Ein betrunkener 75-Jähriger hat am Montag, 8. Dezember, bei Burgkemnitz einen Unfall verursacht. Der Mann hatte gegen 21.15 Uhr die Kreisstraße K 2053 bei Burgkemnitz befahren und war dann mit seinem Nissan nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei verletzte sich der Mann und musste für eine Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Anhaltspunkte für den Konsum von Alkohol fest. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen vorläufigen Wert von 1,60 Promille. Für das folgende Strafverfahren wurde im Krankenhaus eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der Sachschaden am Nissan wurde von der Polizei auf etwa 11.000 Euro geschätzt.