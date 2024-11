Ein Verkehrsunfall unter Beteiligung dreier Fahrzeuge hat sich am Montag gegen 8 Uhr in Wolfen ereignet.

Wie die Polizei berichtet, war eine 62-jährige Nissan-Fahrerin in der Straße „Ring der Bauarbeiter" in Richtung Lutz-Born-Straße unterwegs.

Aus bislang unbekannter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen am Straßenrand geparkten Peugeot, der durch die Wucht des Aufpralls auf den vor ihm stehenden Skoda geschoben wurde. Der Umfang des Gesamtschadens bemisst sich auf annähernd 15.000 Euro. Verletzte gab es nicht.