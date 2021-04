48-Jährige stirbt nach Unfall nahe Raguhn

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Raguhn - Eine Frau ist nach einem schweren Unfall am Dienstagmorgen mit einem Linienbus nahe Raguhn gestorben. Das hat am Wochenende die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mitgeteilt. Die 48-Jährige ist in einem Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen.

Am Dienstag waren gegen 5 Uhr an der Kreuzung B 184/L 140 in der Nähe von Raguhn ein Bus und ein Auto zusammen gestoßen. Die Frau war mit ihrem Mazda die Landstraße aus Richtung Raguhn gekommen und hatte an der Bundesstraße die Vorfahrt eines Linienbusses in Richtung Richtung Dessau übersehen. Bei dem Unfall wurde die 48-Jährige schwer verletzt und in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden, bevor sie vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht werden konnte.

Der 59-jährige Busfahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Er wurde ambulant in einer medizinischen Einrichtung behandelt. Die 20 und 57 Jahre alten Insassen des Busses blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wurde mit jeweils 5.000 Euro angegeben. Die Ermittlungen werden vom Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld geführt und dauern an.