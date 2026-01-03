Am 1. Juli 2024 wurde am Goitzsche Klinikum in Bitterfeld die Geburtenstation wieder eröffnet. 2025 war das erste volle Jahr. Das ist die Bilanz.

294 Kinder wurden 2025 am Goitzsche Klinikum geboren – Diese Namen führen die Statistik an

Bitterfeld/MZ. - Am Goitzsche Klinikum in Bitterfeld wartet man auf das erste Baby des Jahres 2026. In den ersten Stunden des Jahres war es jedoch noch nicht so weit. Auf der Geburtenstation muss man sich noch in Geduld üben.