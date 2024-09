Das Landgericht Dessau hat die Berufung zweier Männer verworfen und sie für eine im November 2020 begangene Tat in Bitterfeld verurteilt. Die Verteidiger wollten einen Freispruch. Was den Ausschlag gab.

20 Euro bei Einbruch in Kanzlei in Bitterfeld erbeutet: Landgericht verurteilt Männer zu Geldstrafen

Vor Gericht ging es um einen Einbruch in eine Anwaltskanzlei.

Bitterfeld/MZ. - Das Landgericht Dessau hat zwei Männer verurteilt, die an einem Einbruch in eine Rechtsanwaltskanzlei in Bitterfeld beteiligt waren. Ihre Berufung gegen den Schuldspruch des Amtsgerichts Bitterfeld wurde verworfen, die beiden Verteidiger konnten sich mit ihren Anträgen auf Freispruch nicht durchsetzen.