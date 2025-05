Bitterfeld - Einen Schaden von 2.500 Euro ist am Samstag gegen 17.30 Uhr von einem 64-jährigen Mitsubishi-Fahrer verursacht worden.

Als dieser die Zscherndorfer Straße in Richtung Am Kraftwerk entlang fuhr, musste eine 45-jährige Suzuki-Fahrerin an der Kreuzung Zscherndorfer Straße/Leipziger Straße/Am Kraftwerk verkehrsbedingt bremsen. Was der Mann jedoch übersah und dem Suzuki auffuhr.