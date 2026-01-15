Bis zu 17 Millionen Euro stehen in der Gemeinde Muldestausee für die Bewältigung der Zeit nach dem Ende des Bergbaus zur Verfügung. Jetzt müssen erste Ideen gestrichen werden.

17 Millionen Euro für den Kohleausstieg - Neu-Muldenstein wird neu gedacht

Die Umgestaltung des Bahnhofs Muldenstein ist ein Teil des Projektes Neu-Muldenstein.

Muldenstein/MZ. - Die Idee vom Wohnareal mit großer Kita, alternativer Energieversorgung und einer Anbindung an das überregionale Schienennetz hat im Land und Bund überzeugt. Für das Bio-Energiedorf Neu-Muldenstein stehen bis zu 17 Millionen Euro Fördermittel zur Bewältigung des Strukturwandels nach dem Kohleausstieg zu Verfügung. Das hat die Gemeinde Muldestausee bereits vor fünf Jahren erfahren. Realisiert ist bisher allerdings keines der genannten Projekt.