Bei einer Überprüfung der Bauwerke in Alsleben und Gnölbzig sind zum Teil gravierende Mängel festgestellt worden. Wo der Zustand als besonders schlecht eingeschätzt wird.

Die Brücke in der Bachstraße in Alsleben müsste instand gesetzt werden.

Alsleben/Gnölbzig/MZ. - In Magdeburg sind gleich zwei Brücken wegen massiver Schäden gesperrt, in Dresden war im vergangenen Jahr die Carolabrücke eingestürzt. Wie aber sieht es mit dem Zustand der Brücken in Alsleben aus? Das hat die in diesem Jahr fällige Hauptuntersuchung ergeben. Über die Ergebnisse informierte Oliver Willms (CDU), Vorsitzender des Bauausschusses, in der jüngsten Stadtratssitzung.