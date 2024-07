Nach 34 Jahren Kommunalpolitik Zum ersten Mal nur Zuschauer: Michael Claes legt Arbeit in Könnerns Stadtrat nieder

In Könnerns Stadtratssitzung am Mittwoch wird Michael Claes erstmals in die Rolle des Zuschauers schlüpfen. Was der Ratsvorsitzende in den drei Jahrzehnten alles erlebt hat.