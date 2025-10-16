Das regionale Geldinstitut hat dem Kreistag seinen Jahresabschluss 2024 vorgelegt. Wie sich die einzelnen Kennzahlen entwickelt haben.

Die Sparkasse an der Friedensallee in Bernburg

Bernburg/MZ. - Die Salzlandsparkasse hat 2024 wie im vorangegangenen Jahr wieder einen Gewinn von 1,3 Millionen Euro ausgewiesen. Die durchschnittliche Bilanzsumme erhöhte sich im Jahresvergleich von 3,08 auf 3,16 Milliarden Euro. Das geht aus dem Jahresbericht hervor, der den Mitgliedern des Kreistages vorgelegt wurde.