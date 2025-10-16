weather wolkig
  4. Geschäftsbericht: Zinserträge der Salzlandsparkasse über den Erwartungen

Das regionale Geldinstitut hat dem Kreistag seinen Jahresabschluss 2024 vorgelegt. Wie sich die einzelnen Kennzahlen entwickelt haben.

Von Torsten Adam 16.10.2025, 06:06
Die Sparkasse an der Friedensallee in Bernburg
Die Sparkasse an der Friedensallee in Bernburg (Foto: Engelbert Pülicher)

Bernburg/MZ. - Die Salzlandsparkasse hat 2024 wie im vorangegangenen Jahr wieder einen Gewinn von 1,3 Millionen Euro ausgewiesen. Die durchschnittliche Bilanzsumme erhöhte sich im Jahresvergleich von 3,08 auf 3,16 Milliarden Euro. Das geht aus dem Jahresbericht hervor, der den Mitgliedern des Kreistages vorgelegt wurde.