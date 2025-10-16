Geschäftsbericht Zinserträge der Salzlandsparkasse über den Erwartungen
Das regionale Geldinstitut hat dem Kreistag seinen Jahresabschluss 2024 vorgelegt. Wie sich die einzelnen Kennzahlen entwickelt haben.
16.10.2025, 06:06
Bernburg/MZ. - Die Salzlandsparkasse hat 2024 wie im vorangegangenen Jahr wieder einen Gewinn von 1,3 Millionen Euro ausgewiesen. Die durchschnittliche Bilanzsumme erhöhte sich im Jahresvergleich von 3,08 auf 3,16 Milliarden Euro. Das geht aus dem Jahresbericht hervor, der den Mitgliedern des Kreistages vorgelegt wurde.