Ein Antrag der Aschersebener Stadtratsfraktion AfD/Bafa zielt auf mehr Barrierefreiheit in der Innenstadt. Doch es gibt einiges, das dem entgegensteht. Welchen Kompromiss die Stadt vorschlägt.

Kompromiss im Ausschuss: Wie Aschersleben ein Stück barrierefreier werden soll

Auch wenn sich in den letzten Jahren in Aschersleben viel in Sachen Barrierefreiheit bewegt hat, gibt es immer noch Stolperfallen.

Aschersleben/MZ - Das Problem ist nicht neu. Rollstuhlfahrer, Rollatornutzer und Eltern mit Kinderwagen können ein Lied davon singen: Das Altstadtpflaster und die Bordsteine in der Ascherslebener Innenstadt, insbesondere am und rund um den Markt, machen mobilitätseingeschränkten Menschen das Fortkommen manchmal schwer.