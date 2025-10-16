weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Barrierefreiheit: Kompromiss im Ausschuss: Wie Aschersleben ein Stück barrierefreier werden soll

Ein Antrag der Aschersebener Stadtratsfraktion AfD/Bafa zielt auf mehr Barrierefreiheit in der Innenstadt. Doch es gibt einiges, das dem entgegensteht. Welchen Kompromiss die Stadt vorschlägt.

Von Kerstin Beier Aktualisiert: 16.10.2025, 08:41
Auch wenn sich in den letzten Jahren in Aschersleben viel in Sachen Barrierefreiheit bewegt hat, gibt es immer noch Stolperfallen.
Auch wenn sich in den letzten Jahren in Aschersleben viel in Sachen Barrierefreiheit bewegt hat, gibt es immer noch Stolperfallen. (Foto: Frank Gehrmann/Archiv)

Aschersleben/MZ - Das Problem ist nicht neu. Rollstuhlfahrer, Rollatornutzer und Eltern mit Kinderwagen können ein Lied davon singen: Das Altstadtpflaster und die Bordsteine in der Ascherslebener Innenstadt, insbesondere am und rund um den Markt, machen mobilitätseingeschränkten Menschen das Fortkommen manchmal schwer.